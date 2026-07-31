НМТП проиграл спор с ФАС о завышении цен на перевалку черных металлов

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил кассационную жалобу ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) по антимонопольному делу. Соответствующее решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «НМТП» Фото: Telegram-канал «НМТП»

Новороссийский морской торговый порт входит в число крупнейших стивидорных групп России. Активы холдинга расположены в Новороссийске, Приморске и Балтийске. Крупнейшим акционером НМТП является «Транснефть».

Согласно материалам дела, в ФАС России поступило заявление ООО «Абинский электрометаллургический завод» (АЭМЗ) об установлении и поддержании монопольно высоких тарифов на услуги по перевалке черных металлов в порту Новороссийска. По результатам рассмотрения заявления ФАС в марте 2024 года возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ПАО «НМТП». По версии ФАС, тарифы на перевалку черных металлов в порту Новороссийска в 2023 году по прямому варианту увеличились до 50%, с внутрипортовым перемещением тарифы выросли до 37%.

В ходе разбирательства НМТП настаивал на процессуальных нарушениях, допущенных, по мнению порта, ФАС при определении товарных и географических границ рынка. Представители стивидора утверждали, что регулятор необоснованно сузил анализ до акватории Новороссийска, тогда как в Азово-Черноморском бассейне действуют альтернативные мощности — порты Туапсе, Таганрога, Ростова-на-Дону, Темрюка и Севастополя.

Суды первой и апелляционной инстанций изначально поддержали позицию порта, признав выводы антимонопольного органа преждевременными. Однако кассация направила дело на пересмотр.

При повторном рассмотрении Арбитражный суд Москвы принял сторону ведомства. Суд признал ключевым фактором статус НМТП как субъекта естественной монополии, включенного в соответствующий реестр, признал его положение доминирующим как аксиому вне зависимости от определения границ товарного рынка (порт или бассейн).

Суд также отклонил доводы НМТП о наличии конкурентов ввиду отсутствия доказательств фактической замены услуги: ни один из клиентов стивидора не переориентировался на иные порты даже после существенного повышения цен.

Наталья Решетняк