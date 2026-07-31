Экс-сотруднице УФСИН Югры назначили условный срок за нападение на полицейскую

Городской суд Нижневартовска вынес обвинительный приговор бывшей сотруднице УФСИН по ХМАО-Югре, которую судили за нападение на полицейскую, сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд установил, что полицейская прибыла по жалобе соседей на нарушение тишины и покоя — из квартиры подсудимой доносился шум. Недовольная прибытием участкового женщина в состоянии алкогольного опьянения ударила сотрудницу полиции стеклянной бутылкой по голове и нанесла ей удары руками и ногами по различным частям тела. Полицейская получила телесные повреждения.

Нападавшей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Она не признала свою вину, однако суд счел доказательства ее вины достаточными. С учетом наличия двух малолетних детей на иждивении ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в силу.

Ирина Пичурина