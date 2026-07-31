В Дагестане реализовали 21,5 млн кубометров газомоторного топлива в 2025 году

Дагестан занял второе место среди регионов Северо-Кавказского федерального округа по объему потребления газомоторного топлива. Республика реализовала 21,54 млн куб. м природного газа и вошла в десятку субъектов России по количеству газозаправочных станций. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Эффективность использования инфраструктуры составила 0,8 млн куб. м на одну станцию.

По данным властей, в 2025 году в регион поступили 95 новых автобусов на газомоторном топливе, еще 63 машины перевели на природный газ в рамках программы субсидирования переоборудования. Всего на метане в республике работают свыше 3,5 тыс. транспортных средств: почти 2,5 тыс. легковых автомобилей, более 600 автобусов и около 500 грузовых машин.

Для поддержки газомоторного рынка в регионе действует ряд мер: транспорт на метане получает приоритет при проведении конкурсов на право пассажирских перевозок, осуществляется закупка газомоторных автобусов, а переоборудование транспорта субсидируется с компенсацией до 60% затрат.

Отмечается, что развитию рынка способствует и транзитное положение республики. Через Дагестан проходят федеральные автодороги в составе международного транспортного коридора Север — Юг, а Махачкала выступает центральным узлом транзитных связей России с Закавказьем, Средней Азией, Казахстаном, Турцией и Ираном. По оценке властей, это обеспечило формирование в регионе устойчивого потребительского сегмента компримированного природного газа.

Константин Соловьев