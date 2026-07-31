В Новороссийске 29 АЗС продают топливо: АИ-100 есть только на одной заправке

В Новороссийске по состоянию на 9:00 31 июля топливо отпускают на 29 автозаправочных станциях. АИ-92 доступен на 26 АЗС, АИ-95 — на 22, дизельное топливо — на 28, а АИ-100 — только на одной заправке, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

На всех работающих АЗС действуют ограничения по отпуску топлива: продают только в топливные баки автомобилей, объем заправки составляет от 20 до 60 литров на одну машину в зависимости от станции.

На АЗС «Роснефти» на Мысхакском шоссе, в Цемдолине на улице Ленина, в Кирилловке и Верхнебаканском доступны основные виды топлива. На АЗС в Кирилловке также есть АИ-100.

У «Лукойла» топливо доступно на проспекте Дзержинского, в Раевской, Цемдолине, на улицах Суворовской и Куникова, Сухумском шоссе, в Глебовском и Верхнебаканском. На отдельных станциях сети часть топлива отпускается только спецтранспорту. Например, на АЗС в Цемдолине рядом с развязкой для спецтранспорта доступен АИ-92, а на Суворовской — АИ-95 и дизельное топливо.

На АЗС «Газпрома» в Натухаевской есть АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. На двух станциях «Газпромнефти» в Гайдуке доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, на Сухумском шоссе — АИ-92 и дизель.

Также топливо продают Rusoil в Цемдолине, «Татнефть» в Верхнебаканском, «Уфим-нефть» на всех своих АЗС, кроме станции на Сухумском шоссе, и «Ягуар» в Натухаевской. На Сухумском шоссе у «Уфим-нефти» доступны АИ-92 и дизельное топливо.

Еще шесть АЗС временно не отпускают топливо. Для сельхозтоваропроизводителей определено отдельное место для отпуска ГСМ в установленное время.

Актуальное наличие топлива на заправках Новороссийска можно проверить через чат-бот на платформе MAX. Власти также призывают водителей не закупать топливо впрок, чтобы сократить очереди и сохранить доступность бензина для всех автомобилистов.

Ранее сообщалось, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком вопросы обеспечения топливом сельхозпредприятий региона. По словам главы региона, благодаря поддержке федерального правительства была увеличена ежемесячная квота на поставку топлива для аграриев Кубани. Это позволяет сельхозпроизводителям продолжать уборочную кампанию без снижения темпов. После завершения жатвы предприятиям предстоит провести послеуборочные работы и подготовиться к осеннему севу.

Анна Гречко