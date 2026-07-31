Сотрудники Новороссийской таможни уничтожили на Кубани 95 кг санкционного сыра
На Кубани под контролем Россельхознадзора уничтожили более 95 кг сыров из Нидерландов, запрещенных к ввозу в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления ведомства.
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
28 июля сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора совместно с Новороссийской таможней и Новороссийской транспортной прокуратурой провели проверку соблюдения ограничений на оборот санкционной продукции. В одном из магазинов Анапы инспекторы обнаружили 95,55 кг сыров нидерландского производства.
Ввоз продукции из Нидерландов в Россию ограничен в соответствии с постановлением правительства РФ №776. Изъятые сыры уничтожили под контролем специалистов Россельхознадзора. По факту выявленного нарушения приняты меры в соответствии с действующим законодательством.
Ранее сообщалось, что в порту Новороссийска уничтожили 140 тонн мандаринов, которые пытались ввезти в Россию под видом турецкой продукции. Во время досмотра контейнеров инспекторы выявили несоответствие документов маркировке товара.