Сотрудники Новороссийской таможни уничтожили на Кубани 95 кг санкционного сыра

На Кубани под контролем Россельхознадзора уничтожили более 95 кг сыров из Нидерландов, запрещенных к ввозу в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

28 июля сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора совместно с Новороссийской таможней и Новороссийской транспортной прокуратурой провели проверку соблюдения ограничений на оборот санкционной продукции. В одном из магазинов Анапы инспекторы обнаружили 95,55 кг сыров нидерландского производства.

Ввоз продукции из Нидерландов в Россию ограничен в соответствии с постановлением правительства РФ №776. Изъятые сыры уничтожили под контролем специалистов Россельхознадзора. По факту выявленного нарушения приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что в порту Новороссийска уничтожили 140 тонн мандаринов, которые пытались ввезти в Россию под видом турецкой продукции. Во время досмотра контейнеров инспекторы выявили несоответствие документов маркировке товара.

Анна Гречко