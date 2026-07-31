Число лесных пожаров в Югре увеличилось до 41
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) количество действующих лесных пожаров увеличилось до 41 за сутки, сообщили в региональной Авиалесоохране.
Фото: Авиалесоохрана ХМАО-Югры
Пожары тушат в Нижневартовском, Октябрьском, Нефтеюганском, Кондинском, Ханты-Мансийском, Сургутском, Белоярском и Березовском районах на общей площади 3241,9 га. Из них 15 удалось локализовать на площади 2391,4 га. За последние сутки в регионе возникло 25 лесных пожаров, 4 из них ликвидированы на общей площади 33,71 га.
В ликвидации возгораний задействовано 756 человек.