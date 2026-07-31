Утром 31 июля в Анапе на 27 АЗС продают бензин и дизель: где есть топливо

По состоянию на 9:30 31 июля в Анапе работают 27 автозаправочных станций. Информацию о наличии топлива и действующих ограничениях опубликовала администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

АИ-92 доступен на 23 АЗС, АИ-95 — на 24, дизельное топливо — на 25. Бензина АИ-100 временно нет в продаже.

На трех заправках по решению собственников топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на 14 АЗС действуют ограничения по объему заправки в бак автомобиля.

АИ-92 и АИ-95 можно приобрести в объеме до 30 литров на семи АЗС, до 40 литров — на четырех. Дизельное топливо отпускают по 50 литров на шести АЗС и по 60 литров — на трех. На всех заправках ограничена продажа топлива в канистры и другие емкости. В мэрии отметили, что данные актуальны на 9:30 и в течение дня ситуация может измениться.

В администрации призвали автомобилистов не приобретать топливо впрок и не создавать искусственный спрос. По оценке руководства муниципалитета, это позволит избежать дополнительного ажиотажа и обеспечить доступность топлива для большего числа водителей. О последующих изменениях ситуации с обеспечением автозаправочных станций топливом власти пообещали сообщать дополнительно.

Ранее сообщалось, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком вопросы обеспечения топливом сельхозпредприятий региона. По словам главы региона, благодаря поддержке федерального правительства была увеличена ежемесячная квота на поставку топлива для аграриев Кубани. Это позволяет сельхозпроизводителям продолжать уборочную кампанию без снижения темпов. После завершения жатвы предприятиям предстоит провести послеуборочные работы и подготовиться к осеннему севу.

Анна Гречко