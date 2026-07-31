Работа аэропорта Кольцово ограничена на фоне режима беспилотной опасности

Органами управления воздушным движением в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Режим опасности атаки БПЛА объявлен на территории Свердловской области в 8:30. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Уральцев просят сохранять спокойствие, спрятаться в укрытии и держаться подальше от окон.

Ирина Пичурина