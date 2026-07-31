Ставки по автокредитам в Ставрополье снизились до 13,38%

Во втором квартале 2026 года в Ставропольском крае средняя ставка по автокредитам на новые автомобили снизилась на 1 п.п. — до 13,38%. Таковы данные исследования сервиса еКредит (входит в Авто.ру).

Уровень одобрения заявок достиг 62%, увеличившись по сравнению с первым кварталом на 2 п.п., средняя сумма кредита составила 1,61 млн руб. Наиболее заметным изменением стало падение средней ставки: с 14,41% в первом квартале до 13,38% во втором. Средняя стоимость нового автомобиля, приобретаемого в кредит, в регионе составила 2,33 млн руб.

Сумма займа незначительно сократилась вслед за изменением цен на автомобили.

Мария Хоперская