В Ростове вынесли приговор экс-начальнику управления торговли Алексею Зайдлину

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему начальнику городского управления торговли и бытового обслуживания Алексею Зайдлину, которого обвиняли в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Алексей Зайдлин возглавил управление в феврале 2023 года. Выпускник физического факультета РГУ в начале 2000-х годов работал в администрации Аксайского района. Затем трудился в коммерческих структурах, в том числе в агрохолдинге «Степь». До последнего назначения был чиновник работал начальником отдела в управлении торговли администрации Ростова-на-Дону.

По данным следствия, начальник управления дал указание о демонтаже законно размещенного нестационарного торгового объекта.

Приговором суда Алексею Зайдлину назначили наказание 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления, на три года.

Решение суда было обжаловано и в законную силу пока не вступило.

Константин Соловьев