В Волгограде открыли ПВР и горячую линию прокуратуры после атаки беспилотников

В Волгограде открыли пункт временного размещения для жителей домов, которые пострадали от атаки БПЛА. ПВР работает на территории школы № 1, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгограде открыли ПВР для пострадавших при атаке БПЛА

Фото: Сгенерировано ИИ В Волгограде открыли ПВР для пострадавших при атаке БПЛА

Фото: Сгенерировано ИИ

Для перевозки волгоградцев подали автобусы, в пункте организовали спальные места и горячее питание. Отмечается, что в ПВР никто из жителей не приехал.

В мэрии сообщили, что от ночной атаки на регион повреждено остекление восьми многоквартирных домов в Тракторозаводском районе Волгограда. Также обломки БПЛА повредили частный дом в Красноармейском районе, промышленное предприятие ТЭК на юге города и склад Wildberries в Дзержинском районе. Пять человек госпитализированы.

Прокуратура региона организовала горячую линию для приема жалоб и оказания правовой поддержки пострадавших от сегодняшней атаки. «Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел.+79608921020», — говорится в сообщении ведомства.

Марина Окорокова