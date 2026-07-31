В Петербурге 31 июля ожидается жара до +29 градусов без осадков

В Санкт-Петербурге в пятницу, 31 июля, сохранится жаркая и сухая погода. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, днем воздух прогреется до +27…+29 градусов, в Ленинградской области — до +30 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленинградской области — до +30 градусов

Фото: Михаил Богородский / Коммерсантъ В Ленинградской области — до +30 градусов

Фото: Михаил Богородский / Коммерсантъ

Осадков не ожидается. Ветер будет юго-западным со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба и в течение дня продолжит снижаться.

В субботу характер погоды изменится: местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни и грозы. Ночью температура составит +18…+20 градусов, днем — +22…+24.

Карина Дроздецкая