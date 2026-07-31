В Геленджике объявлена угроза атаки беспилотников
Власти Геленджика объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение в своем Макс-канале опубликовал мэр города-курорта Алексей Богодистов.
«В Геленджике объявлена угроза атаки беспилотников. Сохраняйте спокойствие. Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности близких»,— говорится в сообщении главы.
Граждан призывают в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно обращаться в экстренные службы по единому номеру 112.
Угроза атаки БПЛА также объявлена в Анапе и Новороссийске.
UPD: спустя час угрозу отменили