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В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА

В Новороссийске введен режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение опубликовал в своем Макс-канале мэр города Андрей Кравченко.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Глава муниципалитета призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и строго следовать правилам безопасности в период действия сигнала.

Мэрия рекомендует гражданам, находящимся в квартирах, немедленно отойти от окон и укрыться в помещениях без оконных проемов со сплошными стенами: в коридорах, ванных комнатах, туалетах или кладовых. Особо подчеркивается, что комнаты, окна которых выходят на море, для укрытия не подходят.

Для тех, кто в момент опасности окажется на улице, предписано укрываться в подземных переходах, на парковках или в цокольных этажах ближайших зданий. Власти категорически запрещают использовать автомобиль в качестве укрытия, а также прятаться под стенами многоквартирных домов.

«Сигнал отменят сразу, как только обстановка станет полностью безопасной. Берегите себя!» — добавил Андрей Кравченко.

UPD: спустя час угрозу отменили

Наталья Решетняк

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