Из Ростовской области в Абхазию направили 19,5 т свинины

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в период с 17 по 24 июля 2026 года досмотрело и оформило в местах таможенного оформления Ростовской области партию свинины весом 19,5 т, предназначенную для экспорта в Абхазию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствует требованиям страны-импортера. Качество и безопасность товара подтверждены результатами лабораторных исследований.

По итогам мониторинга данных ФГИС ВетИС в компоненте «Меркурий» нарушений в части законности происхождения экспортируемой продукции не выявлено.

Мария Хоперская