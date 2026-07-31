В ночь на 31 июля над Дагестаном уничтожили БПЛА. Информация об этом содержится в сводке минобороны РФ.

Всего за указанный период дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. БПЛА зафиксировали в небе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей

Мария Хоперская