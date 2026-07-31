Трафик в кафе и фастфуде на Ставрополье упал на 13%

По итогам первого полугодия 2026 года посещаемость пекарен в Ставропольском крае упала на 8%, кафе — на 10%, кофеен — на 11%, заведений фастфуда — на 13%. Такие данные «РБК Кавказ» предоставила пресс-служба IT-компании «Эвотор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Ростовской области трафик в пекарнях снизился на 9%, в кафе, кофейнях и фастфуд-точках — на 11%. Обороты кафе в регионе снизились на 3%, кофеен — на 13%, фастфуда — на 4%, пекарен — на 3%. На Ставрополье оборот пекарен сократился на 7%, кафе — на 15%, точек фастфуда — на 8%. Незначительный рост зафиксирован только у кофеен — на 1%.

В Краснодарском крае средний чек вырос в кофейнях — на 6%, до 467 руб., и в фастфуде — на 6%, до 539 руб. В пекарнях показатель снизился на 4%, до 234 руб., в кафе — на 2%, до 958 руб. В Ставропольском крае средний чек увеличился в кофейнях — на 13%, до 462 руб., в пекарнях — на 2%, до 265 руб., в фастфуд-точках — на 5%, до 445 руб., однако в кафе упал на 6%, до 552 руб. По итогам января — июня 2026 года Ростовская область лидирует по росту среднего чека. В кафе он увеличился на 9% и составил 848 руб., в фастфуде — на 8%, до 487 руб., в пекарнях — на 6%, до 273 руб. Незначительное снижение зафиксировано в кофейнях: 2%, до 420 руб.

По мнению аналитиков «Эвотора», в 2026 году во всех сегментах розничной торговли и общественного питания наблюдается заметное снижение покупательной активности: «Люди стали реже совершать покупки, посещать заведения общепита и покупать кофе или мороженое на бегу».

Мария Хоперская