Каждый пятый житель Дагестана и Ставрополья столкнулся с веб-угрозами

В первом полугодии 2026 года около 20 жителей Ставропольского края и Республики Дагестан столкнулись с веб-угрозами и вредоносным программным обеспечением. Такие данные «РБК Кавказ» предоставили аналитики Лаборатории Касперского.

Доля веб-атак, распространяющихся через заражённые файлы, программы и съёмные носители, составила 35 в Дагестане и 30 — на Ставрополье.

Помимо этого, 64 жителей Ставропольского края и 61 пользователей Дагестана получали мошеннические звонки. В Краснодарском крае с телефонными атаками злоумышленников столкнулись 62 жителей, в Ростовской области — 67.

С веб-атаками и локальными угрозами в тот же период столкнулись 11 корпоративных пользователей Дагестана и 10 — Ставропольского края.

Мария Хоперская