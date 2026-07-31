Покупателю мерча 9mice из Екатеринбурга вернули деньги после обращения в суд

После обращения в мировой суд в Академическом районе Екатеринбурга покупателю мерча рэпера 9mice вернули 18 тыс. руб. из-за задержки и доставки не в полном объеме, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Фанат дистанционно приобрел у ИП Дмитриев С.И. худи и ремень на сумму 18 тыс. руб. Товар был отправлен с большой задержкой, при этом в посылке, поступившей в пункт выдачи, отсутствовал ремень. Он отказался принимать заказ, направил продавцу досудебную претензию с требованием вернуть уплаченные средства, но ответа не получил. Тогда фанат обратился в мировой суд — сразу после этого представители музыканта связались с истцом и полностью компенсировали стоимость заказа. В связи с этим он отказался от исковых требований.

Производство по делу было прекращено. «Таким образом, спор завершился в досудебном порядке, однако сам факт обращения в суд стал решающим аргументом для восстановления нарушенных прав»,— говорится в сообщении.

Ирина Пичурина