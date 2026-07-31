В аэропорту Махачкалы ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Махачкалы (Уйташ) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
С полуночи ограничения начали действовать в аэропорту Краснодара (Пашковский). Кроме того, временно не принимают и не отправляют рейсы аэропорты Волгограда, Казани, Чебоксар, Бугульмы, Нижнекамска (Бегишево), Самары (Курумоч), Пензы, Саратова (Гагарин), Калуги (Грабцево), Ульяновска (Баратаевка).