В аэропорту Махачкалы ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Махачкалы (Уйташ) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

С полуночи ограничения начали действовать в аэропорту Краснодара (Пашковский). Кроме того, временно не принимают и не отправляют рейсы аэропорты Волгограда, Казани, Чебоксар, Бугульмы, Нижнекамска (Бегишево), Самары (Курумоч), Пензы, Саратова (Гагарин), Калуги (Грабцево), Ульяновска (Баратаевка).

Мария Хоперская