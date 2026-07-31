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В аэропорту Махачкалы ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Махачкалы (Уйташ) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

С полуночи ограничения начали действовать в аэропорту Краснодара (Пашковский). Кроме того, временно не принимают и не отправляют рейсы аэропорты Волгограда, Казани, Чебоксар, Бугульмы, Нижнекамска (Бегишево), Самары (Курумоч), Пензы, Саратова (Гагарин), Калуги (Грабцево), Ульяновска (Баратаевка).

Мария Хоперская

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