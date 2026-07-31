Ставропольский ЕГП привлечет овердрафт с лимитом 2 млрд рублей

ПАО «Единый гарантирующий поставщик» (ЕГП, ранее ПАО «Ставропольэнергосбыт») объявило аукцион на право предоставления кредитных ресурсов в форме овердрафта с лимитом 2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные системы анализа закупок «Интерфакс-Маркер».

Компания намерена привлечь средства по ставке, рассчитанной исходя из ключевой ставки Банка России — на дату объявления конкурса она составляла 14% годовых — с надбавкой не более 4,03% годовых. Кредит привлекается сроком на три года для покрытия временных кассовых разрывов и пополнения оборотных средств.

Приём заявок на участие в аукционе завершится 17 августа, итоги планируется подвести 24 августа.

Мария Хоперская