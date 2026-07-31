Склад Wildberries поврежден при ночной атаке дронов в Волгограде

В Волгограде горит логистический склад Wildberries. Ночью помещения атаковали украинские дроны. На месте работают пожарные расчеты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В результате атаки дронов произошел пожар на складе Wildberries в Волгограде

Фото: ИА «Общественное мнение» В результате атаки дронов произошел пожар на складе Wildberries в Волгограде

Фото: ИА «Общественное мнение»

По предварительным данным, пострадавших нет. По словам представителей Wildberries, цепочки логистики перестроены, поставки и отгрузка товара осуществляются на других складах.

Ранее стало известно, что в Волгограде пострадали пять человек при атаке на регион. Повреждены многоквартирный и частные дома, а также объект ТЭК.

Марина Окорокова