Август в Свердловской области начнется без жары

В пятницу погоду в Свердловской области изменит приближающийся с запада циклон, который принес холодный фронт ночью. Тропический воздух сменится умеренно-теплым — начало августа не будет жарким, следует из прогноза в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Днем 31 июля фронт переместится в Зауралье и затронет восточные районы Свердловской, Челябинской областей, а также Курганскую область и запад Тюменской области. Над этими территориями сохранится вероятность гроз. Наиболее сильные ожидаются в Зауралье с вероятностью крупного града и шквалистого ветра. Значительное тепло сместится на территорию Казахстана, а в России оно останется только у границы Тюменской и Омской областей.

В Екатеринбурге температура днем пятницы достигнет +23°..+25°, ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди с вероятностью грозы в 25%, ветер южный с переходом на западный, 2-7 м/с. Начало августа, которое придется на субботу и воскресенье, будет прохладным: 1 августа будет ночью +14°, днем +19°, 2 августа — ночью +14°, днем +20°. В эти дни также прогнозируются дожди. На следующей неделе температура будет ниже +25°.

Ирина Пичурина