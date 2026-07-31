Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Беспилотная опасность объявлена в Свердловской области

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Свердловской области в 8:30, сообщили в региональном МЧС. Уральцев просят сохранять спокойствие, спрятаться в укрытии и держаться подальше от окон.

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Губернатор Денис Паслер напомнил, что в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. О подозрительных объектах нужно сообщить на номер 112.

Аналогичный режим введен в Челябинской области.

Накануне режим опасности БПЛА действовал на Среднем Урале около пяти часов, закрывался аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.

Ирина Пичурина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд