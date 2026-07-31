Беспилотная опасность объявлена в Свердловской области

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Свердловской области в 8:30, сообщили в региональном МЧС. Уральцев просят сохранять спокойствие, спрятаться в укрытии и держаться подальше от окон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Губернатор Денис Паслер напомнил, что в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. О подозрительных объектах нужно сообщить на номер 112.

Аналогичный режим введен в Челябинской области.

Накануне режим опасности БПЛА действовал на Среднем Урале около пяти часов, закрывался аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.

Ирина Пичурина