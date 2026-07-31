Беспилотная опасность объявлена в Свердловской области
Режим беспилотной опасности объявлен на территории Свердловской области в 8:30, сообщили в региональном МЧС. Уральцев просят сохранять спокойствие, спрятаться в укрытии и держаться подальше от окон.
Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ
Губернатор Денис Паслер напомнил, что в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. О подозрительных объектах нужно сообщить на номер 112.
Аналогичный режим введен в Челябинской области.
Накануне режим опасности БПЛА действовал на Среднем Урале около пяти часов, закрывался аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.