Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей Гуково после атаки БПЛА

Прокуратура Ростовской области контролирует соблюдение прав жителей Гуково, пострадавших после атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ведомство организовало взаимодействие со всеми профильными структурами для оперативного оказания жителям медицинской и иной необходимой помощи.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в результате ночной атаки беспилотников в городе Гуково Ростовской области поврежден многоквартирный жилой дом, где произошло разрушение межэтажных перекрытий. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По уточненным данным, при атаке пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Жителей поврежденного дома эвакуировали и разместили в пункте временного размещения. Им оказывается необходимая помощь.

Кроме того, в Батайске после падения обломков беспилотника повреждены несколько частных домов и здание магазина. Пострадавших нет.

В Ростове-на-Дону обломки БПЛА вызвали возгорание лесопосадки. Пожар ликвидирован, никто не пострадал.

Мария Хоперская