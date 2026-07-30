Парламентские партии выдвинули 7 человек с судимостью в свердловское заксобрание

Все пять парламентских партий заверили в избирательной комиссии Свердловской области списки со 508 кандидатами в депутаты законодательного собрания региона, из них семь претендентов имеют погашенные судимости, следует из опубликованных постановлений. Лидерами по числу таких политиков стали «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание заксобрания Свердловской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Здание заксобрания Свердловской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как следует из данных комиссии, избраться от «Единой России» в составе общеобластной части партсписка намерен участник СВО, Герой России Максим Шоломов (находится на второй позиции после губернатора Дениса Паслера), который был осужден за превышение должностных полномочий. Другой участник СВО, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Максим Спицын, который занял второе место в Ирбитской тергруппе (уступил первую позицию действующему депутату Елене Тресковой), ранее был осужден за приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград.

«Справедливую Россию» на этих выборах представят судимый за управление транспортом в состоянии опьянения индивидуальный предприниматель Егор Перминов (возглавил Асбестовскую тергруппу партсписка) и ранее осужденный за уклонение от уплаты налогов или сборов с организации руководитель федеральной сети Центров защиты прав граждан Виталий Елькин (возглавил Верх-Исетскую тергруппу).

КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» выдвинули всего по одному ранее осужденному кандидату. В частности, коммунистов представит судимый за хулиганство руководитель АНО «Совдом» Вячеслав Волис (возглавил Сысертскую тергруппу партсписка), либерал-демократов — раннее осужденный за кражу индивидуальный предприниматель Константин Макаев (занял второе место в Серовской тергруппе), «Новых людей» — судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью депутат думы Артемовского, директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Сигнал» Михаил Корелин (возглавил Алапаевскую тергруппу).

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб.

На прошлых выборах депутатов свердловского заксобрания в 2021 году партии выдвинули 19 кандидатов с судимостями, четверо из них региональный избирком отказался регистрировать. Лидером по числу ранее осужденных претендентов стала Партия роста. В свердловском отделении организации тогда сравнили наличие судимости у их политиков с профессиональной болезнью, появившейся в результате «противоречий с системой». Политологи отмечали, что наличие у партий кандидатов с судимостями связано с нехваткой кадров.

Василий Алексеев