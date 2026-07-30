Главные новости к вечеру 30 июля

Загородные базы Ленобласти ожидают высокий спрос в августе

Петербург вошел в число городов с самым заметным снижением цен на вторичное жилье

В Ленобласти создали комиссию для борьбы с нелегальными перевозками

Дрозденко пообещал поддержать бизнес Ленобласти после атаки БПЛА на Wildberries

В Ленобласти водители скорой требуют перерасчета выплат через суд

Александр Сокуров начал работу над фильмом по мотивам Пятой симфонии Чайковского

Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Каждый третий житель Петербурга испытывает повышенную тревожность

Памфилова обсудила с Бегловым подготовку к выборам

Отечественный препарат от агрессивной опухоли мозга планируют испытать на пациентах