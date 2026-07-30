Главные новости к вечеру 30 июля
Загородные базы Ленобласти ожидают высокий спрос в августе
Петербург вошел в число городов с самым заметным снижением цен на вторичное жилье
В Ленобласти создали комиссию для борьбы с нелегальными перевозками
Дрозденко пообещал поддержать бизнес Ленобласти после атаки БПЛА на Wildberries
В Ленобласти водители скорой требуют перерасчета выплат через суд
Александр Сокуров начал работу над фильмом по мотивам Пятой симфонии Чайковского
Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Каждый третий житель Петербурга испытывает повышенную тревожность
Памфилова обсудила с Бегловым подготовку к выборам
Отечественный препарат от агрессивной опухоли мозга планируют испытать на пациентах