Лесной пожар площадью 4 гектара тушат в Костомукшском округе Карелии

В Костомукшском округе Карелии продолжается тушение лесного пожара, площадь которого достигла четырех гектаров. Об этом сообщила министр природных ресурсов и экологии республики Янина Свидская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Карелии ликвидируют два лесных пожара, крупнейший охватил 4 гектара

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ В Карелии ликвидируют два лесных пожара, крупнейший охватил 4 гектара

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«На месте работают 15 человек — силы Центра охраны лесов, арендатора лесного участка АО "Сегежский ЦБК", лесничества ведут борьбу с огнем. Держу ситуацию на личном контроле»,— написала министр на своей странице во «ВКонтакте».

По ее словам, угрозы населенным пунктам нет. Ближайший хутор Кормило находится примерно в шести километрах от очага возгорания.

Еще один лесной пожар меньшей площади в этот же день был зафиксирован в Лахденпохском округе на одном из островов. Сейчас возгорание локализовано, на месте продолжают работать специалисты.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в юго-западных районах Карелии объявили высокий класс пожарной опасности.

Матвей Николаев