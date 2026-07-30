Главные новости за 30 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов на два танкера в районе морского терминала в Новороссийске. В результате одного из ударов на судне возник пожар.

Государственный советник юстиции 3-го класса Виктор Винецкий назначен прокурором Краснодарского края. К исполнению обязанностей он приступил 27 июля 2026 года.

На 59-м году жизни скончался бывший глава Абинского городского поселения и Абинского района Андрей Чабанец. О его смерти сообщил действующий глава Абинского района Илья Биушкин.

Краснодарский краевой суд поддержал требования администрации Сочи о сносе самовольного строения в Адлерском районе города, которое использовалось как гостиница.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о стабилизации ситуации на рынке автомобильного топлива в регионе.

В Ялте на фоне режима чрезвычайной ситуации организовано горячее питание для жителей. Как сообщила глава администрации города Янина Павленко, работа ведется по трем основным направлениям, включающим развертывание полевых кухонь, оборудование площадок для подогрева еды и кипячения воды.

Оперативный штаб Краснодарского края уточнил данные о последствиях падения обломков беспилотника в Темрюкском районе. Количество пострадавших увеличилось с четырех до шести человек.

Работа краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» и предоставление услуг абонентам осуществляются в штатном режиме, несмотря на информацию о задержании директора подразделения Сергея Полякова. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе компании.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Славянского района Краснодарского края официально опровергли сообщения о якобы разбросанных противопехотных минах типа «лепесток» на территории региона.