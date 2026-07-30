«АСТ» заменит обложку книги с изображением Шигирского идола из-за претензий музея

Книга Андрея Рубанова «Мороз по жести» с обложкой, содержащей изображение Шигирского идола, не будет выпущена в печать и не появится в продаже. Все макеты, ранее размещенные в интернете, уже заменяются на актуальные, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу издательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Решение принято после отказа Свердловского областного краеведческого музея согласовать использование изображения экспоната. «Изначально мы выбрали этот образ как художественный элемент оформления и параллельно направили запрос в музей о приобретении прав на его использование. Однако еще до получения официального ответа по техническим причинам, связанным с автоматическими процессами при формировании предзаказов, изображение обложки временно появилось на сайтах издательства и книжного магазина. После того как музей уведомил нас о своем отказе, издательство незамедлительно приняло решение заменить изображение»,— пояснили в издательстве.

Большой Шигирский идол — монументальная скульптура из расколотого ствола лиственницы. Изначально составляла 5,3 м в длину, после утраты нижней части она сократилась до 3,4 м. Артефакт был найден в конце XIX века на втором Курьинском прииске в торфе и передан областному краеведческому музею. В 2014–2015 годах ученые из Германии определили, что возраст скульптуры составляет более 11,5 тыс. лет — она была создана сразу после окончания Малого ледникового периода. Скульптура хранится в Свердловском областном краеведческом музее в Екатеринбурге

Ранее музей заявлял, что «АСТ» использовало изображение Шигирского идола без разрешения, и требовал убрать его с обложки. В противном случае учреждение грозило обратиться в суд.

Полина Бабинцева