На развязке магистрали М-32 у «Лахта Центра» смонтировали пролеты над железной дорогой

На строительстве развязки будущей магистрали М-32 в районе «Лахта Центра» завершили монтаж металлоконструкций над железнодорожными путями Сестрорецкого направления. Об этом 30 июля сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строители завершили монтаж металлоконструкций на ключевой развязке трассы М-32

Фото: Пресс-служба Смольного Строители завершили монтаж металлоконструкций на ключевой развязке трассы М-32

Фото: Пресс-служба Смольного

Строители установили почти 230 тонн металлических конструкций на высоте 8,5 метра над железнодорожным полотном. Для выполнения работ использовались автомобильный и гусеничный краны грузоподъемностью до 300 тонн каждый. Монтаж проводился поэтапно, чтобы свести к минимуму неудобства для жителей прилегающих районов.

«Развязка с Приморским шоссе — ключевой элемент будущей магистрали М-32. Ее длина составляет более половины всей трассы — свыше четырех километров. Кроме путепровода, там будут построены 8 съездов и подземный пешеходный переход»,— отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Общая протяженность путепровода составит 900 метров, из которых 423 метра придется на пролет над Приморским шоссе. Конструкцию будут поддерживать 23 опоры высотой до 11 метров, а ее каркас сформируют 233 металлические балки весом до 40 тонн каждая.

Общая длина магистрали М-32 составит 7,7 километра, при этом на развязку приходится 4,2 километра — более половины всей трассы. Для реализации проекта также был перенесен участок Приморского шоссе протяженностью 443 метра.

Матвей Николаев