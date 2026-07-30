В Верхней Пышме задержали подозреваемого в нападении с ножом на подростка

В Верхней Пышме задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении с ножом на подростка. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 29 июля во дворе дома на улице Машиностроителей подозреваемый из хулиганских побуждений нанес ранее незнакомому подростку несколько ударов бытовым ножом.

В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержанный воспитывается в неполной семье, состоит на учете в медучреждении. Это не первый его криминальный эпизод.

«Буквально два месяца назад он порезал мужчину за то, что тот сделал ему замечание за безобразное поведение в общественном месте. Уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение вреда здоровью" сотрудники полиции из подразделения дознания уже расследовали и направили в суд для рассмотрения по существу. Что касается очередного случая, о котором идет речь, подозреваемый проходил мимо ныне потерпевшего подростка и абсолютно без каких-либо оснований и причин оскорбил омерзительными словами и пырнул ножом. Представителями МВД он был помещен в спецприемник»,— отметил полковник Горелых.

Полина Бабинцева