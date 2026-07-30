Власти Кубани создадут рабочую группу для помощи бизнесу после атак БПЛА

В Краснодарском крае появится специальная рабочая группа для поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате атаки БПЛА на складской комплекс в Краснодаре. Ее возглавит вице-губернатор Александр Руппель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Наша задача – не просто оказать разовую помощь, а выработать комплекс эффективных решений, которые позволят бизнесу максимально быстро восстановить деятельность», — цитирует «РИА Новости» господина Руппеля.

В состав группы, помимо чиновников профильных ведомств, войдут представители региональных институтов развития, деловых объединений, а также банковского сектора. Отдельно вице-губернатор поручил проработать с налоговой службой вопрос о применении преференций для пострадавших компаний.

Наталья Решетняк