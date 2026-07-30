Власти Кубани создадут рабочую группу для помощи бизнесу после атак БПЛА
В Краснодарском крае появится специальная рабочая группа для поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате атаки БПЛА на складской комплекс в Краснодаре. Ее возглавит вице-губернатор Александр Руппель.
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«Наша задача – не просто оказать разовую помощь, а выработать комплекс эффективных решений, которые позволят бизнесу максимально быстро восстановить деятельность», — цитирует «РИА Новости» господина Руппеля.
В состав группы, помимо чиновников профильных ведомств, войдут представители региональных институтов развития, деловых объединений, а также банковского сектора. Отдельно вице-губернатор поручил проработать с налоговой службой вопрос о применении преференций для пострадавших компаний.