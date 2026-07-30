Жителя Кубани приговорили к 25 годам за шпионаж в пользу террористов

Южный окружной военный суд назначил наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима (первые 5 лет — в тюрьме) жителю Краснодарского края, признанному виновным в госизмене, участии в деятельности организации «Артподготовка» (признана террористической организацией, запрещена в РФ) и ее финансировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным краевого УФСБ, в 2020 году мужчина вступил в оперативную группу организации, а с октября 2021-го по март 2022-го переводил деньги на ее счета. Собранные в Новороссийске сведения включали данные о передвижении военной техники, дислокации кораблей ВС РФ, учениях Черноморского флота, береговой инфраструктуре, участках местности в акватории Цемесской бухты Новороссийска, а также о возможном прибытии охраняемых лиц в район нефтебазы «Грушовая».

Наталья Решетняк