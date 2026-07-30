Коммерческий долг Мурманской области вырос более чем на треть за год

Коммерческий долг Мурманской области перед кредитными организациями на 1 июля 2026 года превысил 46 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов России, пишет РБК-Мурманск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мурманская область нарастила задолженность перед банками до 46 млрд рублей

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Мурманская область нарастила задолженность перед банками до 46 млрд рублей

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

За год задолженность региона существенно выросла. Если в июле 2025 года Мурманская область была должна банкам около 34,3 млрд рублей, то к июлю 2026 года объем коммерческого долга увеличился более чем на 36%.

По данным Минфина, Мурманская область вошла в число субъектов России с наиболее высокой задолженностью перед кредитными организациями. Вместе с Кемеровской, Архангельской, Иркутской и Нижегородской областями на нее приходится более половины совокупного коммерческого долга российских регионов — свыше 349 млрд рублей.

В целом, по состоянию на 1 июля 2026 года задолженность субъектов РФ перед коммерческими банками достигла 680 млрд рублей.

Матвей Николаев