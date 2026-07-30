Главные новости за 30 июля. Кавказ

Следственный комитет России по Ставропольскому краю предъявил обвинение заведующей родильным отделением железноводской городской больницы в связи с гибелью роженицы и плода в ходе операции 25 июля 2026 года. Обвинение предъявлено по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации — злоупотребление должностными полномочиями.

На автозаправочных станциях Ставропольского края за минувшие сутки в свободную продажу поступило свыше 2,5 тыс. т бензина и дизельного топлива. На протяжении последней недели этот показатель варьировался от 2,5 до 3 тыс. т.

Один человек погиб и еще один получил травмы в результате ДТП с участием автомобиля и коровы в Южно-Сухокумске.

В Георгиевском округе Ставропольского края сотрудники полиции совместно с представителями местных органов власти в ходе федеральной антинаркотической операции выявили и уничтожили свыше 200 килограммов дикорастущей конопли, занимавшей участок площадью более 2 000 квадратных метров.

Региональное управление федеральной службы безопасности открыло доступ к ранее засекреченным материалам уголовного дела в отношении Василия Дядюшкина — уроженца Ставрополья, завербованного немецкой контрразведкой в период Второй мировой войны.