Двух подростков из Череповца осудили за поджог базовой станции связи

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор двум несовершеннолетним жителям Череповца, признанным виновными в совершении диверсии. Об этом сообщили правоохранительные органы.

Как установил суд, в августе 2025 года подростки подожгли базовую станцию сотовой связи, выполняя указания неизвестного, который обещал им денежное вознаграждение. После совершения преступления они отправили видеозапись с подтверждением выполненного задания, однако обещанные деньги так и не получили.

Противоправные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Вологодской области совместно с региональным управлением МВД. Собранные доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Оба фигуранта признаны виновными. Одному из осужденных назначено семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, а также двухлетний запрет на деятельность, связанную с размещением материалов в интернете. Второй подросток получил шесть лет лишения свободы в воспитательной колонии.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Матвей Николаев