Главные новости за 30 июля. Ростов-на-Дону и область

Над территорией Ростовской области днем 30 июля средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку. БПЛА были уничтожены в Таганроге, Батайске, также в Родионово-Несветайском и Мясниковском районах.

В Таганроге на месте обнаружения обломков БПЛА саперы завершили работы. Оцепление снято, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Следственный комитет в Ростовской области за первое полугодие 2026 года рассмотрел более 9,9 тыс. сообщений о преступлениях, завершил расследование более 1 тыс. уголовных дел, из которых 850 направлены в суд, в том числе 583 — о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Депутат законодательного собрания Ростовской области Адам Батажев на заседании парламента предложил разрешить жителям региона приобретать бензин в канистры для использования в средствах малой механизации — бензопилах, газонокосилках и генераторах.

Агентство по страхованию вкладов выставило на торги право требования к предпринимателю Дмитрию Шеховцову и его солидарному должнику - бизнесмену из Батайска, экс-топ-менеджера «Невского банка» Владимиру Бондаренко на сумму более 2 млрд рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).