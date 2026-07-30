В МВД рассказали о состоянии пятерых детей после ДТП на трассе Краснодар—Ейск

Угрозы жизни и здоровью пятерых детей, пострадавших в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе Краснодар—Ейск, нет. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полиция Кубани Фото: Полиция Кубани

Авария произошла накануне, 29 июля, в Тимашевском районе Краснодарского края. По предварительным данным, 20-летний водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda. В японской иномарке находились шестеро пассажиров: женщина 1994 года рождения и пятеро детей (2016, 2017, 2020, 2022 и 2025 г.р.). Все они были доставлены в больницу для обследования.

В полиции уточнили, что сейчас детям ничего не угрожает. Также стало известно, что первыми помощь пострадавшим оказали сотрудники ППС из Туапсе Артур Кабанин и Сергей Пустоселов, которые случайно стали свидетелями аварии по пути в командировку. Полицейские регулировали движение до приезда коллег и лично отвезли в больницу двоих детей и мужчину.

В результате ДТП пассажирка Volkswagen 2007 года рождения погибла на месте, сам водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

Наталья Решетняк