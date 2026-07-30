В КЧР утвердили план развития здравоохранения до 2030 года

В Карачаево-Черкесии утверждена Стратегия развития здравоохранения республики до 2030 года. Документ представила министр здравоохранения региона Динара Камурзаева — он подготовлен по поручению главы республики Рашида Темрезова.

В основу стратегии легли результаты анализа региональной системы здравоохранения, который совместно провели эксперты ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России и специалисты республиканского Министерства здравоохранения.

Главная цель документа — формирование прогрессивной и сбалансированной модели оказания медицинской помощи для укрепления здоровья и повышения продолжительности жизни жителей республики. Среди ключевых задач — повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, развитие системы неотложной помощи, совершенствование льготного лекарственного обеспечения, создание Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ), а также развитие скрининговых программ для ранней диагностики онкологических заболеваний.

Мария Хоперская