Бизнесу Севастополя ограничат потребление электроэнергии

Компания «Севастопольэнерго» 31 июля вводит режим ограниченного энергопотребления для юридических лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе предприятия, ограничения продлятся до завершения аварийно-восстановительных работ на энергообъектах за пределами города. Ожидаемый период действия спецрежима — с 7:00 до 20:00 31 июля. В «Севастопольэнерго» предупредили, что за неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность.

Решение вводится на фоне сохраняющегося дефицита мощности в энергосистеме полуострова. При этом, как уточнили в госкомпании, для населения режим временных отключений, действовавший с 29 июля, с сегодняшнего дня отменен.

26 июня глава Республики Крым и губернатор Севастополя приняли совместное решение о введении на территории обоих регионов режима чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. Введение особого режима направлено на урегулирование экономических последствий.

Наталья Решетняк