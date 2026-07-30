В Родионово-Несветайском районе после атаки БПЛА загорелось поле с пшеницей

Над территорией Ростовской области днем 30 июля средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку. БПЛА были уничтожены в Таганроге, Батайске, также в Родионово-Несветайском и Мясниковском районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

В Родионово-Несветайском районе в результате атаки произошло возгорание пшеницы в поле. Пожар полностью ликвидировали, пострадавших нет.

В Таганроге на местах обнаружения обломков дронов отработали саперы. Сейчас все городские службы работают в штатном режиме.

Константин Соловьев