В Георгиевском районе Ставрополья уничтожили два центнера наркотиков

В Георгиевском округе Ставропольского края сотрудники полиции совместно с представителями местных органов власти в ходе федеральной антинаркотической операции выявили и уничтожили свыше 200 килограммов дикорастущей конопли, занимавшей участок площадью более 2 000 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК.

Масштабное уничтожение очага дикорастущих наркосодержащих растений состоялось на территории Георгиевского округа в рамках Всероссийской межведомственной операции «Мак-2026». Совместный рейд сотрудников ОМВД России по Георгиевскому округу и представителей муниципалитета завершился ликвидацией крупного природного насаждения конопли.

По итогам обследования местности специалисты зафиксировали заросли на площади свыше 2 000 квадратных метров. Общий вес срубленных и изъятых растений превысил 200 килограммов. Вся обнаруженная растительность уничтожена в установленном порядке.

Операция «Мак-2026» охватывает всю территорию Ставрополья и направлена на противодействие незаконному распространению наркотиков растительного происхождения: предупреждение, выявление и пресечение связанных с ними правонарушений, а также планомерную ликвидацию стихийных посевов и природных очагов произрастания растений, содержащих наркотические и психотропные вещества.

Правоохранители подчеркивают, что своевременное уничтожение подобных зарослей напрямую снижает риск совершения преступлений в сфере наркооборота. Жителей региона просят сообщать о выявленных фактах произрастания наркосодержащих растений по единому номеру вызова полиции.

Станислав Маслаков