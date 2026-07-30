Свердловчане задолжали за свет и тепло более 2 млрд рублей

Общая сумма просроченной задолженности жителей Свердловской области перед филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» превысила 2 млрд руб. За электроэнергию жители недоплатили 986,6 млн руб., за тепло — 1,07 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Ресурсоснабжающие организации вынуждены обращаться в суд, что оборачивается для должников дополнительными расходами: пени за каждый день просрочки, госпошлина (с сентября 2024 года увеличилась в десять раз) и исполнительский сбор, который с января 2026 года вырос с 7% до 12% от суммы долга. Также приставы могут арестовать имущество, списать средства со счетов и ограничить выезд за рубеж.

Отмечается, что с начала 2026 года «ЭнергосбыТ Плюс» заключил 341 соглашение о реструктуризации долга на общую сумму 44,5 млн руб.

Полина Бабинцева