«Ростелеком» заявил о штатной работе филиала на Кубани после задержания директора

Работа краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» и предоставление услуг абонентам осуществляются в штатном режиме, несмотря на информацию о задержании директора подразделения Сергея Полякова. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что руководитель краснодарского филиала был задержан правоохранительными органами. По данным источников, следствие рассматривает версию о злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении госконтракта, связанного с установкой 192 камер видеонаблюдения на сумму 221 млн руб. В силовых структурах информацию на данный момент не комментируют.

«Заверяем, что на работе филиала и оказании услуг ситуация не отразилась. В соответствии с законом предоставляем правоохранительным органам информацию по их запросам и сотрудничаем со следствием»,— заявили в компании.

Сергей Поляков родился 7 октября 1983 года в Пермской области. В 2005 году окончил электротехнический факультет Пермского национального исследовательского политехнического университета. С 2005 по 2009 год работал в компаниях, занимающихся строительством объектов связи. Начиная с апреля 2009 года по сентябрь 2017 года работал в структурах «ЭР-Телеком Холдинг», последовательно занимая позиции технического директора и директора филиала в различных городах присутствия компании. Возглавил Краснодарский филиал ПАО «Ростелеком» в сентябре 2017 года.

Наталья Решетняк