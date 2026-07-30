В Таганроге опровергли сообщения о разбросанных взрывоопасных предметах

В Таганроге опровергли информацию о разбросанных во дворах и общественных местах города взрывоопасных предметах – «бомбочках». Об этом сообщила глава Светлана Камбулова в своем канале Max.

По данным властей, в социальных сетях и чатах активно распространяется информация об угрозе.

«Эта информация является ложной и не имеет подтверждения. Угроза жизни и безопасности граждан отсутствует. Распространение подобных сообщений ведет за собой серьезные последствия», – написала госпожа Камбулова.

Глава Таганрога отметила, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрены административная и уголовная ответственность. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что утром 30 июля средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА над приморским городом. На месте обнаружения обломков саперы уже завершили работы.

Константин Соловьев