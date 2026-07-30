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Число пострадавших при атаке БПЛА в поселке Волна выросло до шести

Оперативный штаб Краснодарского края уточнил данные о последствиях падения обломков беспилотника в Темрюкском районе. Количество пострадавших увеличилось с четырех до шести человек.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Госпитализировали четырех человек, состояние пациентов — средней степени тяжести. Еще двое обратившихся получили лечение амбулаторно»,— уточнили в региональном оперштабе.

Инцидент произошел на территории одного из промышленных объектов в поселке Волна — обломки БПЛА упали прямо на предприятии, спровоцировав возгорание. На месте продолжают работать оперативные и специальные службы.

Наталья Решетняк

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