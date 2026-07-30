В Абинске СКР проверит информацию об избиении детей в яслях

В одном из детских садов города Абинска (Краснодарский край) сотрудница ясельной группы подозревается в применении физической силы к детям. Информация об этом появилась в СМИ и соцсетях, после чего ситуацией заинтересовались следователи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«В медиапространстве были опубликованы сведения о том, что в одном из детских садов города Абинска работница дошкольного учреждения применяет к воспитанникам ясельной группы физическую силу. Отмечается, что руководство детского сада на жалобы не реагирует. По данному факту следственным отделом по Абинскому району СКР по Краснодарскому краю незамедлительно организована доследственная проверка»,— сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

В настоящий момент следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Ход проверки поставлен на контроль в аппарате регионального ведомства руководителем следственного управления СК России по краю Андреем Масловым.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Наталья Решетняк