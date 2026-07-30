Полпред президента в ПФО Комаров назвал оперативные задачи врио главы Удмуртии
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова будет разговаривать «на одном языке» с жителями и «основными действующими лицами» в политике, экономике, культуре и других сферах республики. Об этом на пресс-подходе после представления госпожи Абрамовой в Госсовете Удмуртии республики полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». «Ей они все знакомы»,— добавил он.
Полномочный представитель президента России Владимира Путина в ПФО Игорь Комаров
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
Оперативными задачами госпожи Абрамовой как главы оперштаба он назвал вопросы обеспечения безопасности, работы оборонных предприятий и проведения СВО. «С первого дня, я думаю, она имела возможность плотно включиться во все эти вопросы»,— отметил господин Комаров.
В числе других важных направлений, озвученных полпредом, — привлечение инвестиций в республику, развитие сельского хозяйства и промышленности. «Она не понаслышке знает проблемы республики. Уверен, что со всеми вопросами она успешно справится»,— резюмировал он.
Напомним, 29 июля президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Александра Бречалова, который руководил республикой с апреля 2017 года. Он ушел по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. В ходе своей прощальной речи господин Бречалов процитировал Высоцкого.
Врио назначена советник министра сельского хозяйства РФ, бывший и. о. председателя правительства республики Ольга Абрамова. Она шесть лет работала в органах исполнительной власти Удмуртии, курировала сельское хозяйство, затем экономический блок и три месяца возглавляла кабмин.
Подробнее об этом читайте в материале «Новая глава Удмуртии».