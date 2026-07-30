Полпред президента в ПФО Комаров назвал оперативные задачи врио главы Удмуртии

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова будет разговаривать «на одном языке» с жителями и «основными действующими лицами» в политике, экономике, культуре и других сферах республики. Об этом на пресс-подходе после представления госпожи Абрамовой в Госсовете Удмуртии республики полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». «Ей они все знакомы»,— добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полномочный представитель президента России Владимира Путина в ПФО Игорь Комаров

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Полномочный представитель президента России Владимира Путина в ПФО Игорь Комаров

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Оперативными задачами госпожи Абрамовой как главы оперштаба он назвал вопросы обеспечения безопасности, работы оборонных предприятий и проведения СВО. «С первого дня, я думаю, она имела возможность плотно включиться во все эти вопросы»,— отметил господин Комаров.

В числе других важных направлений, озвученных полпредом, — привлечение инвестиций в республику, развитие сельского хозяйства и промышленности. «Она не понаслышке знает проблемы республики. Уверен, что со всеми вопросами она успешно справится»,— резюмировал он.

Напомним, 29 июля президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Александра Бречалова, который руководил республикой с апреля 2017 года. Он ушел по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. В ходе своей прощальной речи господин Бречалов процитировал Высоцкого.

Врио назначена советник министра сельского хозяйства РФ, бывший и. о. председателя правительства республики Ольга Абрамова. Она шесть лет работала в органах исполнительной власти Удмуртии, курировала сельское хозяйство, затем экономический блок и три месяца возглавляла кабмин.

Подробнее об этом читайте в материале «Новая глава Удмуртии».