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Авиазавод «Сокол» изготовил первый подкилевой отсек для самолета МС-21

Нижегородский авиазавод «Сокол» изготовил первый подкилевой отсек для пассажирского самолета МС-21, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Предприятие включено в кооперацию по производству нового пассажирского лайнера.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Комплектующие для подкилевого отсека НАЗ «Сокол» поставил ульяновский завод «Авиастар». После установки трубопровода отсек отправят головному изготовителю — Иркутскому авиазаводу, отметили в ОАК.

Сейчас «Сокол» готовится к работам по второму отсеку. «В скором времени сборка этого агрегата будет полностью локализована в Нижнем Новгороде», — добавили в корпорации.

Владимир Зубарев